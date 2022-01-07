الجزائر تسجل 47 حالة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلن معهد باستور في بيان له اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المتغير في الجزائر إلى 63 حالة إلى حد الآن.

وحسب ماجاء في البيان، فإن هذه الإصابات تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي للمعهد.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق الأمر بــ 29 حالة من ولاية الجزائر، 06 حالات من ولاية بجاية، حالة واحدة من ولاية البويرة وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا إلى جانب 11 حالة من ولاية قسنطينة تمثل مسافرين قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

ونوه البيان، أن التلقيح يبقى هو الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب المضاعفات والحالات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، يمثل الوسيلة الأساسية لمواجهة زيادة عدد الحالات المسجلة.

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عالم أمريكي: “أوميكرون” ينتشر في كل أنحاء العالم.. وسيصبح مهيمنا

حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن. وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن هذا الفيروس غير عاد، في إشارة إلى سرعة إنتشار “أوميكرون”. مضيفا أن “المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”. وأضاف العالم الأمريكي، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك. معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد. وتابع فاوتشي: “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة. فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الإستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”. وتابع فاوتشي يقول “إن الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا. وينتشر المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا سريعا حول العالم. ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.