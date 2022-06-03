الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتماثل حالة واحدة للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الجمعة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 265896 حالة، ومجموع المتماثلين للشفاء 178419 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 6875 حالة.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إحصاء حالة بالعناية المركزة، مضيفة أن 45 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

وتشدد أيضا على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

طالع أيضا:

كورونا ..3 إصابات وصفر وفاة خلال 24 ساعة