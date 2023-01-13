الجزائر تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

شهد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الأسبوع الآخير في الجزائر ارتفاعا محسوسا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل4 مرضى للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271280 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182582 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وفي المقابل، يتواجد مريض على مستوى العناية المركزة بالمستشفى. يضيف البيان.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

وللإشارة، كانت الجزائر، قد سجلت أمس الخميس، أيضا 9 إصابات جديدة بهذا الوباء، وقبلها 6 حالات جديدة.