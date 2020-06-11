الجزائر تسخر 43 منشأة رياضية لاحتضان ألعاب البحر المتوسط 2022

الرياضة
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الجزائر تسخر 43 منشأة رياضية لاحتضان ألعاب البحر المتوسط 2022
بقلم كريم.تيغرمت

اختارت لجنة تنظيم الطبعة الـ19، لألعاب البحر المتوسط 2022، المقررة بوهران، ما لا يقل عن 43 منشأة رياضية لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

وكشف عضو لجنة التنظيم الرياضي، باللجنة المحلية لتحضير الألعاب المتوسطية، سفيان بن شاقور، في تصريح لـ(و.أ.ج).

“سيخصص 24 موقعا، لاستظافة المنافسة الرسمية لـ 24 اختصاص من الرياضيات المبرمجة في هذه الألعاب، وكل هذه المنشئات تقع في وهران، باستثناء الملعب الجديد بـ”سيق” المتواجد بمعسكر”.

وستكون بقية المنشئات الرياضية التي تم اختيارها، مخصصة لتدريبات الرياضيين الممثلين لـ25 دولة التي ستشارك في هذه الألعاب المقرر في الفترة ما بين 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.


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