الجزائر تسعى إلى تلبية الطلب الإفريقي من الكهرباء وإبرام اتفاقيات مع 10دول

تم اليوم الاثنين، افتتاح ملتقى حول الصناعة الكهربائية “سوق التجهيزات الكهربائية وقدرات التصدير”. من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بقاعة المؤتمرات بالبليدة.

وحضر سفراء وممثلي السفارات للدول الأفريقية، وممثلون عن الدوائر الوزارية والمؤسسات البنكية والمالية. إضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال الكهرباء والخبراء والباحثين.

وكشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أن هناك طلب كبير من الدول الإفريقية على طاقة كهربائية. حيث سيتم تصدير مستقبلا ما قمته 1مليار دولار.

كما كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أنه تم إبرام اتفاقية مع 10دول إفريقية. بالإضافة إلى إرسال تقنيين في مجال الكهرباء الدول الإفريقية. كما كشف ذات المتحدث أن المجمع لا يفكر الاستثمار في إفريقيا فقط بل حتى ما وراء البحار.