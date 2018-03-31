الجزائر تسعى لإقناع نجم ليفربول الصاعد بالإنضمام للخضر

يسعى مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، ضم الفرانكو جزائري، ياسر لعروسي، النجم الصاعد لنادي ليفربول، لصفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

ويطمح المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، تدعيم صفوفه باللاعب ياسر لعروسي (18 سنة)، لتقديم الإضافة للخضر في “كان 2019″، بالنظر لإمكانياته الكبيرة.

وينشط إبن مدينة وادي سوف، في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لأقل من 18 سنة، بعد أن انتقل إليه موسم 2017.

ويعد لعروسي، خريج مدرسة “لوان” الفرنسية، قبل أن يواصل تكوينه بمدرسة “لوهافر”، أين أقنع كشافي ليفربول بضمه لصفوف “الريدز”.

ويشغل الفرانكو جزائري، منصب متوسط ميدان هجومي، وشارك هذا الموسم في 11 مباراة رفقة ناديه ليفربول الإنجليزي.