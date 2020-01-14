الجزائر تسعى للحفاظ على ألقابها في “عربية السيدات 2020”

تحتضن إمارة الشارقة العربية خلال الفترة الممتدة من 2 و12 فيفري المقبل منافسة النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتخوض لاعبات الجزائر منافسات على صعيد ستّ ألعابٍ وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم، والتي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على حصيلتها الثقيلة من الميداليات التي حصدتها.

وكانت الجزائر قد ظفرت بالمرتبة الأولى في مجموع الميداليات، في النسخة الثالثة، عام 2016، حيث بلغ عدد ميدالياتها 19 ملونة توزّعت بين 9 ذهبيات، و5 فضيات، و5 برونزيات، أحرزها نادي الرياضي لتكوين الشباب، ونادي الرياضي النسوي، فيما حققت في النسخة الرابعة عام 2018، حصيلة مؤلفة من 16 ميدالية، (7 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتان) حصدها نادي الجمعية الرياضية للأمن الوطني، ونادي مولودية العاصمة.