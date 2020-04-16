الجزائر تسلم رئاسة الجمعية العمومية لمؤسسة “عرب سات” للمملكة الأردنية الهاشمية

شارك، وزير البريد والمواصلات السلكية، إبراهيم بومزار، ممثلا للجزائر، في اجتماع الدورة 43 للجمعية العمومية لمؤسسة “عرب سات”، التي جرت وعلى غير العادة، عبر تقنية التحاضر المرئي بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وقد نقل الوزير في مستهل كلمته في افتتاح الدورة، إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتمنى له كل التوفيق والسداد وتحقيق كل ما يعود بالخير على الشعب الأردني الشقيق.

كما أكد ممثل الجزائر، أن “عرب سات” من أنجح المشروعات العربية المشتركة، إذ تعتبر رائدة في مجال الاتصالات الفضائية لما تقدمه من خدمات للعالم العربي منذ أكثر من أربعين عاما، آملا أن تشهد منطقتنا العربية مثيلاتها في كافة المجالات.

كما ذكر أن الجزائر وإذ تعتزم تطوير نشاطها الفضائي الوطني في مجال الإتصالات، فإنها تجدد عزمها على التعاون مع مؤسسة عرب سات والاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال الحيوي.

وأشار أن الجزائر ستواصل دعمها لمؤسسة عرب سات، وكلها ثقة في مواصلة هذه المسيرة الناجحة في مجال يتسم بالتنافسية العالية والتقدم التكنولوجي فائق السرعة.

في الأخير، أعلن الوزير رسميا تسليم مهام رئاسة الجمعية العمومية للمملكة الأردنية الهاشمية، التي مثلها دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية، الدكتور عمر الرزاز.