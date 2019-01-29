الجزائر تسمح باستيراد لحوم الحمير والبغال

حددت وزارة التجارة قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

وقد صدرت هذه المنتجات في الجريدة الرسمية التي تضمنت عدة منتجات ويتعلق الأمر بلحوم فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة.

على غرار لحوم العجول ، أبقار أليفة من جواميس، ابقار اخرى، بالإضافة إلى فصيلة الأغنام او الماعز طازجة مبردة أو مجمدة من فصيلة أليفة .

كما ذكرت فصيلة الحمير والبغال والخيول طازجة مبردة أومجمدة، ضمن القائمة الجديدة للبضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي.

تحت البند التعريفي 02.05، والذي تم فرض رسوم إضافية وقائية تقدر بـ 70 بالمائة.