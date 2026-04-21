الجزائر–تشاد: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، المديرة العامة للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، سوبديبيت سوبكيكا ليليان، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التشادية.

وحسب بيان للوكالة، تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، دور وآليات عمل الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار في البلدين. إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، والتجارب المعتمدة في مجال الشباك الوحيد.

وأعربت سوبديبيت عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال ترقية الاستثمار. والعمل على تكييفها بما يتناسب مع خصوصيات البيئة الاستثمارية في تشاد. لاسيما فيما يتعلق بالمنصة الرقمية للمستثمر.

ومن جانبه، أكد ركاش استعداد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لوضع خبرتها في خدمة نظيرتها التشادية. من خلال إعداد مخطط عمل يشمل تبادل الزيارات والخبرات في مجالات ترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين، بما يعزز التقارب بين الهيئتين.

كما أبرز وجود آفاق واعدة للشراكة والتعاون، خاصة في مجال إنجاز البنى التحتية. بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسات الجزائرية في هذا المجال، بما يعزز العلاقات.