الجزائر- تشاد: توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف مجالات التعاون

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره التشادي، محمد إدريس ديبي اتنو، مساء اليوم الأربعاء، على مراسم توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة قطاعات الأشغال العمومية، الاتصال، الشباب، الصحة الحيوانية، الصناعة الصيدلانية، خدمات النقل الجوي، التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الصناعة والتجارة.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاق إطار للتعاون بخصوص إنجاز مصفاة، واتفاق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر لمهمة. إلى جانب اتفاق بين الحكومتين حول تأسيس المشاورات السياسية والدبلوماسية.