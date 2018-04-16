الجزائر تشارك بالصالون الدولي للصناعة الغذائية في بيرمينغهام 

تشارك الجزائر بالصالون الدولي للصناعة الغذائية في بيرمينغهام “فوديكس 2018” بالمملكة المتحدة والذي ينظم من 16 إلى 18 أفريل بهدف ترقية المنتوج الجزائري بالخارج.

وتشارك في هذا الصالون الدولي، الذي يحضره عدد كبير من الشركات من جميع بلدان العالم، 6 شركات جزائرية ناشطة في قطاع الصناعة الغذائية.

وأكد مدير التعاون بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عيسى زغماتي، أن هذه المشاركة تحققت بفضل مساعدة وزارة التجارة عن طريق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) إضافة إلى سفارة الجزائر بلندن.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشاركة الجزائر في المعارض التجارية بالخارج خلال سنة 2018، كما تدخل ضمن جهود الجزائر الرامية إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات.

وأشار العارضون إلى أن الشركات الجزائرية الحاضرة في بيرمينغهام مختصة في صناعة وترويج المنتوجات الغذائية،

إذ تتطلع من خلال هذه المشاركة إلى الولوج إلى الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية منها.

كما تهدف أيضا إلى إقامة شراكات وشركات مختلطة في إطار مخططات توسعها على الصعيد الدولي، حسب المشاركين.

ويذكر أن 30 شركة جزائرية كانت قد شاركت بلندن شهر مارس 2017 في الطبعة 29 للصالون الدولي للأغذية والمشروبات بهدف ولوج الأسواق الأجنبية.