الجزائر تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والسفر في بولندا

ستشارك الجزائر في المعرض الدولي للسياحة والسفر (TTW Warsaw) في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر في وارسو (بولندا). حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن المكتب الوطني للسياحة.

“في إطار تنفيذ العمل الترويجي على المستوى الدولي من خلال المشاركة في الأحداث والمعارض المتخصصة. ستشارك الجزائر في هذا المعرض للمرة السابعة من أجل تطبيق البرنامج الترويجي للوجهة الجزائرية. دوليا من خلال الترويج لفرص الاستثمار. مع مختلف المشغلين “.

ولإضافة أن هذا المعرض هو أكبر وأهم معرض سياحي في بولندا وأوروبا الشرقية. يولي المشغلون والسياح اهتمامًا خاصًا بهذا المعرض نظرًا لأن بولندا سوق سياحي يجذب السياح ويصدرونه.

ويهدف هذا الحدث أيضًا إلى أن يكون مساحة وفرصة للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في السياحة بما في ذلك هيئات السياحة العامة (المحلية والأجنبية). وشركات الفنادق والمطاعم ووكالات السياحة والسفر وشركات النقل الجوي والبر والبحر والترفيه والترفيه وقال البيان “.

وشهدت النسخة الأخيرة مشاركة 500 عارض من 80 دولة وتأثير 20000 زائر متخصصون في السياحة وعامة الناس.

وتم تخصيص مساحة 106 م 2 لإيواء الجناح الجزائري. تصميم الجناح الجزائري يجمع بين الحداثة والأصالة. ويسلط الضوء على السياحة الصحراوية والشاطئية والثقافية لمختلف المواقع الأثرية.

كما تم تجهيز هذا الجناح بمعدات من المرجح أن تسهم في الترويج الحديث. والذي ينبغي أن يعطي صورة إيجابية للجزائر والترويج لوجهتنا السياحية.

من أجل بث حياة جديدة في الجناح الجزائري، سيقود فريق من الحرفيين ورش عمل طوال الحدث. بهدف جذب الزوار إلى الجناح. كما ستقوم فرقة فولكلور من موسيقى Targuie بتحريك المنصة للتعريف بإرث الموسيقى الصحراوية.

وسيتم عرض مقاطع فيديو وصور وتوزيع منشورات وأقراص مدمجة على زوار الجناح الجزائري. للتعريف بخصوصيات الوجهة السياحية الجزائرية.