الجزائر تشارك بجناحين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الخامسة والخمسين، وهذا بتوجيه من وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، إفتتح المعرض يوم الأربعاء الماضي، من طرف رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي. ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

حيث تشارك الجزائر في هذه الطبعة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين اثنين. أين خصص الجناح الأول لعرض الكتب والعناوين، أما الجناح الثاني فمخصص للبيع. عرضت خلاله أكثر من 600 عنوانا بمجموع يفوق 3000 نسخة وبمساهمة 25 دار نشر جزائرية، عرض خلالها كتب في مختلف التخصصات العلمية و الأدبية والفكرية وكتب الاطفال وعدد من الكتب الفاخرة و الكتب الفنية.

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