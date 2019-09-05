الجزائر تشارك بجناح خاص في “أسبوع التكنولوجيا جيتكس” بدبي

ستكون الجزائر حاضرة بجناح خاص بها لأول مرة في “أسبوع التكنولوجيا جيتكس” وهو الصالون الدولي للمعلوماتية والإتصال المنظّم في دبي.

قالت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ألجكس عبر موقعها، أنّ الجزائر ستشارك في الطبعة 39 من صالون جيتكس بدبي.

وأعلنت ألجكس عبر موقعها، أن الجزائر ستشارك لأول مرة بجناح خاص في الصالون الذي ينظم بين 6 و10 أكتوبر القادم.

ودعت وكالة ترقية التجارة الخارجية المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في المشاركة التقرب منها لحجز مساحة عرض بالصالون.

وأشارت الوكالة، إلى أن صندوق ترقية الصادرات سيغطي 80 بالمائة من تكاليف كراء مساحة العرض وتكاليف نقل بضائع الراغبين بالمشاركة.

ويعتبر صالون “جيتكس” الأهم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، نظرا لأهمية المشاركين فيه و عددهم الكبير.

وسيتم التركيز خلال الطبعة 39 من الصالون على مواضيع الجيل الخامس، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي ومستقبل النقل.

وفاق عدد المشاركين في الطبعة السابقة من “جيتكس” 4500 عارض من 97 بلدا وزاره 150 ألف مهني من 150 بلدا.

كما شهدت الطبعة السابقة، عرض أول درون لإخماد الحرائق وآخر ابتكارات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقارير أن جيتكس يمثل فرصة كبيرة لافتكاك شراكات وأسواق خارجية، ويعتبر فرصة إقلاع حقيقي للمؤسسات الناشئة في مجال المعلوماتية.