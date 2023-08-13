الجزائر تشارك بـ 23 اختصاصا في البطولة الإفريقية للكاراتي

غادرت بعثة المنتخب الوطني للكاراتي صبيحة اليوم الأحد، أرض الوطن، من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية 2023، المقررة بالدار البيضاء المغربية.

وستشارك الجزائر في البطولة الإفريقية (أشبال/أواسط/ أكابر) كاطا وكوميتي رجال وسيدات، في 23 اختصاص من أصل 39، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للكاراتي.

وأوضحت الاتحادية بأن وفد الجزائر المشاركة في البطولة الإفريقية المقررة ما بين الـ 14 والـ 20 أوت الجاري بالدار البيضاء المغربية، ترأسه عضو المكتب التنفيذي للاتحادية بوكرش إبراهيم.