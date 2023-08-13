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الرياضة

الجزائر تشارك بـ 23 اختصاصا في البطولة الإفريقية للكاراتي

بقلم محمد.ل
الجزائر تشارك بـ 23 اختصاصا في البطولة الإفريقية للكاراتي
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غادرت بعثة المنتخب الوطني للكاراتي صبيحة اليوم الأحد، أرض الوطن، من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية 2023، المقررة بالدار البيضاء المغربية.

وستشارك الجزائر في البطولة الإفريقية (أشبال/أواسط/ أكابر) كاطا وكوميتي رجال وسيدات، في 23 اختصاص من أصل 39، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للكاراتي.

وأوضحت الاتحادية بأن وفد الجزائر المشاركة في البطولة الإفريقية المقررة ما بين الـ 14 والـ 20 أوت الجاري بالدار البيضاء المغربية، ترأسه عضو المكتب التنفيذي للاتحادية بوكرش إبراهيم.

Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎WORLD WKF TARATE DERATION للكراضي FRICAN YUN NUTIN FEDERATIONS MAR 22nd SENIOR African KARATE CHAMPIONSHIP 14th JUNIOR 6th CADET 14 to 20 August- casablanca 2023 The "Palais des Sports" Med V sports complex‎’‎‎

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