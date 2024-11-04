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الرياضة

الجزائر تشارك بـ 31 رياضيا في البطولة الإفريقية للتجديف

بقلم محمد لمين صحراوي
الجزائر تشارك بـ 31 رياضيا في البطولة الإفريقية للتجديف
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شدّ صبيحة اليوم الاثنين، المنتخب الوطني للتجديف، الرحال نحو الأراضي المصرية، تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية، بوفد يضم 31 رياضيا.

ويرتقب أن تقام البطولة الإفريقية للتجديف، بمصر، في الفترة ما بين الـ 8 والـ 11 نوفمبر الجاري، والتي تتضمن اختصاصي التجديف الكلاسيكي والتجديف الشاطئي.

وحسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي كاياك. فإن الجزائر ستكون ممثلة بـ 17 جدافا في التجديف الكلاسيكي. تحت قيادة المدرب الوطني رياض قاريدي.

بينما ستشارك الجزائر بـ 14 جدافا، في دورة مصر، التي ستنطلق يوم الجمعة القادم. في اختصاص التجديف الشاطئي، تحت قيادة المدرب الوطني كمال آيت داود.

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