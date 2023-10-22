الجزائر تشارك بـ12 مصارعا في الدورة الدولية للتيكواندو

يشارك المنتخب الوطني الجزائري بـ12 مصارعا من مختلف الفئات. في الدورة الدولية المفتوحة للتيكواندو. الجارية فعالياتها بدولة قطر.

أبرز المدير الفني الوطني للهئية الفيدرالية، سليم عاشوري، في تصريح لـ(و.أ.ج)، أهداف الجزائر من هذه المشاركة مصرحا.

“النحبة الوطنية للأكابر، تسعى خلاال هذه الدورة لحصد النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس، كما تعتبر هذه الدورة المحطة الاخيرة قبل البطولة الإفريقية المقررة شهر ديسمبر بكوت ديفوار”.

وأضاف: “بالنسبة لفئتي الشبان، والأوساط، فإن موعد قطر يعتبر موعد مهم، وفرصة لهم من أجل الاحتكاك بالمستوى العالي”.

يذكر أن الدورة الدولية المفتوحة للتيكواندو، الجارية في الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر، تشهد بمشاركة 887 مصارعا، يمثلون 41 دولة.