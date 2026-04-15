الجزائر تشارك بـ18 مصارعا ومصارعة في البطولة الإفريقية للجيدو 2026

ستكون الجزائر ممثلة بـ 18 مصارعا، ومصارعة، في الطبعة المقبلة من البطولة الإفريقية للجيدو، المقررة بالعاصمة الكينية، نايروبي.

وسيكون صنف الرجال للجيدو الجزائر، ممثلا بـ 9 مصارعين، في هذه البطولة الإفريقية، يتقدمهم البطل دريس مسعود رضوان.

كما ستكون فئة السيدات، ممثلة هي الأخرى بـ 9 مصارعات، في 6 أوزان مختلفة، تتقدمهم المصارعة بلقاضي أمينة.

وضمت القائمة الكاملة للعناصر الوطنية للجيدو، المشاركة في هذه الطبعة من البطولة الإفريقية المقررة في الفترة ما بين 24 إلى 26 أفريل، أسماء كل من: