الجزائر تشارك بـ6 مصارعين في بطولة العالم للجيدو 2023

ستكون الجزائر ممثلة بستة مصارعين، في البطولة العالمية للجيدو 2023 (اختصاص الكاتا)، المقررة بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، سيشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة العالمية، بخمسة مصارعين ذكور، ومصارعة واحدة.

وحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بكل من المصارع، رشيد مساعدية، عبد الكريم تواتي، محمد عقيل، ابراهيم بلوطي، بالإضافة للمصارعة كهينة كاشار.

وستجرى هذه البطولة العالمية للجيدو في الفترة يومي 28 و2 أكتوبر الجاري، بمشاركة 286 مصارع، يمثلون 34 دولة.