الجزائر تشارك بوفد هام في منتدى الحوار المتوسطي بإيطاليا

يشارك وفد وزاري هام في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى “ROME-MED”، الذي ستفتتح أشغاله اليوم الجمعة بمدينة روما الإيطالية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تشارك الجزائر بوفد هام في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى.

ويضم الوفد الوزاري كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليدي.

وأوضح البيان، أن هذا المنتدى الذي أطلقته منذ 2015 الحكومة الايطالية بالشراكة مع المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية، يجمع سنويا مسؤولين رفيعي المستوى.

ومن بينهم رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحث وتفكير من ضفتي المتوسطي.

ويهدف المنتدى، إلى ترقية الحوار والتعاون لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الفضاء الأورومتوسطي.

هذا وتنعقد دورة هذه السنة في خضم التوترات والأزمات المتصاعدة على المستوى العالمي.

وستشهد الدورة، تميزا من حيث النقاشات حول المسائل ذات البعد الدولي. على غرار مستقبل تعددية الأطراف والنظام العالمي وأزمات الغذاء والطاقة ناهيك عن ملف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وسيغتنم الوفد الجزائري فرصة مشاركته ليبرز مساهمات الجزائر في ترقية السلم والازدهار في المنطقة.

ويطرح رؤيتها بخصوص التطورات التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرا ويقترح توصياتها بهدف بناء عالم أفضل.

وتأتي الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي في سياق يخدم العلاقات الجزائرية-الإيطالية التي تعرف هذه السنة ديناميكية خاصة.

لا سيما بعد زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ايطاليا شهر ماي المنصرم. وانعقاد القمة الحكومية المشتركة الرابعة الجزائرية-الإيطالية في جويلية.

بالإضافة إلى اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، على هامش قمة المناخ بمصر.