الجزائر تشارك في أشغال الدورة السنوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

الوطني
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الجزائر تشارك في أشغال الدورة السنوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي
بقلم فوزية.م

يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

أفاد بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن المجلس الشعبي يشارك ابتداء من يوم غد الأربعاء، بتقنية التواصل عن بعد في أشغال الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي.

وحسب ذات المصدر فإن المجلس سيكون ممثلا بالنائب رحيم هشام، بصفته العضو الدائم بالوفد البرلماني الجزائري لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وسيشارك في هذه الدورة السنوية التي تعقد من 18 إلى 23 نوفمبر 2020.

وسيتمحور النقاش على مستوى اللجنة السياسية والاقتصادية والأمنية حول مسألة البعد المدني من الناحية الأمنية والعلمية والتكنولوجية وأزمة وباء كوفيد-19.


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