الجزائر تشارك في أشغال الدورة الـ 340 لمجلس منظمة العمل الدولية

تشارك الجزائر في أشغال الدورة 340 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أفادت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن الجزائر تشارك كعضو ملاحظ، في أشغال الدورة 340 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

أشغال الدورة ستنعقد هذه السنة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 14 نوفمبر 2020.

وحسب ذات الوزارة فإن جدول أعمال وبرنامج اجتماعات هذه الدورة ستخص متابعة القرار بشأن إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل.

كما ستتطرق الدورة الحالية إلى مسائل أخرى من بينها سياسة واستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج الأشخاص المعاقين.

بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال.

للإشارة، يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي هيئة ثلاثية، تجمع مندوبين ممثلين للحكومات وأرباب العمل ونقابات العمال باعتباره الجهاز التنفيذي الذي يتخذ القرارات المتصلة بسياسة المكتب الدولي للعمل ويحدد أجندة مؤتمر العمل الدولي ويصادق على برنامج وميزانية المنظمة.