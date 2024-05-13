الجزائر تشارك في أشغال اللجنة المتخصصة للتجارة والسياحة والصناعة الإفريقية 

تشارك الجزائر في أشغال الدورة الرابعة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقي للتجارة والسياحة والصناعة والموارد المعدنية، التي تعقد في الفترة من 13 الى 17 ماي 2024، بالعاصمة مالابو (غينيا الاستوائية).

وتشارك الجزائر، بوفد رفيع المستوى تترأسه رئيسة ديوان وزير التجارة و ترقية الصادرات، سهيلة عبلاش. رفقة ممثلين عن وزارات الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السياحة والصناعة التقليدية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وستعرف هذه الدورة التي ستعقد أشغالها على مستوى كبار المسؤولين و كذا على المستوى الوزاري٬ مناقشة موضوعات ذات بعد قاري تشمل مجالات التجارة والصناعة والسياحة والمعادن.

على غرار تلك ذات الصلة بالتجارة الالكترونية٬ والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذا المؤسسات الناشئة الافريقية، الذي بادرت بها الجزائر.