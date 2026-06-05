الجزائر تشارك في أشغال المنتدى الدولي “TechSkills Forum” بالقاهرة

تشارك وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة ارحاب، اليوم بالقاهرة، في أشغال المنتدى الدولي رفيع المستوى TechSkills Forum، في نسخته الأولى، بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، ووزير التعليم والاستحقاق بالجمهورية الإيطالية.

وحسب بيان للوزارة، يجمع هذا المنتدى نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، والمؤسسات الاقتصادية. والهيئات المتخصصة في مجالات التعليم والتكوين المهني.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص التي تفرضها التحولات المتسارعة في ميادين الرقمنة. والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول التكنولوجي.

كما يشكّل هذا الموعد منصةً إقليميةً رائدةً لتعزيز الحوار والتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، إلى جانب استشراف مهارات المستقبل. بما يساهم في إعادة صياغة العلاقة بين منظومات التعليم والتكوين من جهة. ومتطلبات سوق الشغل والاقتصاد من جهة أخرى، على نحوٍ أكثر تكاملاً وفعالية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين مؤسسات التكوين والقطاع الاقتصادي. وتطوير أدوات الابتكار في التكوين، بما يسمح بفتح آفاق أوسع أمام الشباب.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي ضمن رؤية متجددة تهدف إلى ترقية منظومة التكوين والتعليم المهنيين. والانفتاح على التجارب الدولية. وتوسيع جسور التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.