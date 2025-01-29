الجزائر تشارك في أشغال منتدى الأعمال العربي الإيطالي بروما

شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في أشغال الورشة الأولى لمنتدى الأعمال العربي الإيطالي المنعقد بروما.

وحسب بيان للمجلس، تم خلال هذه الأشغال مناقشة موضوع تأثير خطة ماتي على البلدان العربية الواقعة في القارة الإفريقية.

وتعد خطة ماتي إطار للتعاون قائم على احترام السيادة الوطنية بحيث ترتكز هذه الخطة في الجزائر على عدة قطاعات. رئيسية: الزراعة والطاقة بما فيها النفط والغاز والطاقات المتجددة بما فيها الهيدروجين.

و على هامش هذا المنتدى، إلتقى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA بشريكه الإيطالي، منظمة أرباب العمل الايطالية CONFINDUSTRIA

حيث تم الاتفاق على وضع وتسطير خارطة طريق لعام 2025 تحدد القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين بهدف تعبئة المستثمرين الايطاليين من أجل الملكية المشتركة مع المستثمرين الجزائريين. والإنتاج المشترك الذي يسمح بالتحول الأول في بلد ما والتحول الثاني في البلد الآخر هو نهج رابح/ رابح الذي يخلق فرص عمل في البلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور