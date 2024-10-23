الجزائر تشارك في أول بطولة عالمية للملاكمة من تنظيم الاتحاد الدولي الجديد

أعلنت الاتحادية الجزائرية للملاكمة، اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في أول بطولة عالمية، تحت لواء الاتحاد الدولي الجديد World Boxing.

وحسب بيان اتحادية الملاكمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. فقد غادر وفد المنتخب الوطني للملاكمة - فئة أقل من 19 سنة -، صباح اليوم، إلى مدينة “كولورادو” بالولايات المتحدة الأمريكية. للمشاركة في البطولة العالمية، من تنظيم الهيئة الدولية الجديدة لتسيير الملاكمة.

وأوضح بيان الاتحادية أن وفد المنتخب الوطني للملاكمة سيشرف عليه 3 مدربين. وهم: فراتسا مراد، بورنان إبراهيم وأعراب حمزة، بالإضافة إلى المدلك، جارو أيوب.

ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في هذه البطولة العالمية من 6 ملاكمين ويتعلق الأمر بكل من: مزيان رياض محمد (وزن 50 كلغ)، يحياوي محمد (وزن 55 كلغ)، لعلي إلياس أكرم (وزن 65كلغ)، دحلال إسلام (وزن 70كلغ)، عبو مصطفى (وزن 75كلغ)، بن حداد طارق (وزن 90 كلغ).

للإشارة، ستنطلق فعاليات البطولة العالمية للملاكمة لأقل من 19 سنة، يوم 26 أكتوبر الجاري، وتستمر إلى غاية الثاني من نوفمبر المقبل.