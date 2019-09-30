الجزائر تشارك في إجتماع منتدى البلدان المصدرة للغاز بموسكو

تشارك الجزائر في إجتماع منتدى البلدان المصدرة للغاز، والذي سيعقد بالعاصمة الروسية موسكو، في الـ3 من شهر أكتوبر المقبل.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، اليوم الإثنين، سيبحث وزراء البلدان المشاركة بالمنتدى، في هذا الإجتماع الـ21 من نوعه، المسائل المتعلقة بتطور سوق الغاز وأفاقها.

كما سيبحث الوزراء في المنتدى، مدى تقدم مشروع إنشاء معهد البحث حول الغاز التابع للمنتدى، والذي سيكون مقره بالجزائر.

وكان وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قد ترأس جلسة عمل مع الطاقم المكلف بمشروع هذا المعهد، بحضور المدير العام لمجمع سوناطراك.

وأكد عرقاب خلال الجلسة، على أهمية هذا المعهد، والذي يعد أداة للتطور التكنولوجي للبلدان الأعضاء في المنتدى.

كما يهدف هذا المعهد، إلى توفير فرص تكوين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حسب ذات المتحدث.

وسيتم تنظيم هذا المنتدى، على هامش الطبعة الثالثة لأسبوع روسيا حول الطاقة المقرر من 2 إلى 5 أكتوبر، بالعاصمة الروسية.

للتذكير، يضم المنتدى 12 بلدا من بينها، الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الإستوائية وإيران وليبيا وقطر وروسيا، وترينيتي وطوباغو.

بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وفينزويلا، حسب ذات المصدر.

وتعتبر كل من بلدان أزرابيجان والعراق وكازاخستان والنرويج وعمان وبيرو وأنغولا، بلدان ملاحظة.