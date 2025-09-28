الجزائر تشارك في إطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن إطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي. إلى جانب إنشاء الفريق العلمي الدولي المعني بالذكاء الاصطناعي. يشكل خطوة محورية نحو ضمان تطوير آمن، موثوق. ومنصف لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

ونوّه الوزير سايحي في كلمة له خلال مشاركته في الإجتماع رفيع المستوى لإطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الإصطناعي. المنعقد على هامش أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. بالرؤية الإستشرافية لرئيس الجمهورية التي تجسّدت من خلال استراتيجية وطنية طموحة. تهدف إلى تبني وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لدفع عجلة التنمية، وعصرنة الإدارة العمومية، وتحسين أدائها.

كما أبرز سايحي أهم الانجازات التي أثـمرت عن هذه الإستراتيجية والمتمثلة في تأسيس المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، الشروع في إنشاء أكبر مركز بيانات في المنطقة. بالإضافة كذلك إلى إطلاق مراكز متخصصة لتنمية المهارات في هذا المجال، وإنشاء صندوق استثماري لدعم الابتكار.

واستطرد سايحي، أن هذه المبادرات الوطنية ترتبط برؤية إقليمية ودولية أوسع، حيث عملت الجزائر على تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية حول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة كذلك إلى التأكيد على وضع القارة الإفريقية في صلب هذا المسار التكنولوجي. إنطلاقا من قناعة راسخة بأن إفريقيا لا يجب أن تكون على هامش التقدم التكنولوجي العالمي، بل شريكا فاعلا فيه.

كما جدّد سايحي التزام الجزائر بالمشاركة النشطة والبنّاءة في هذا الحوار الدولي، مؤكدا على أهمية اعتماد نهج شامل ومنصف يتيح للجميع التعبير عن رؤاهم، وتضمين انشغالاتهم في مسار حوكمة الذكاء الاصطناعي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور