الجزائر تشارك في اجتماع البرلمان العربي.. وقرارات مرتقبة بشأن ليبيا والعراق

تشارك الجزائر، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع، للبرلمان العربي، الأربعاء المقبل بالقاهرة.

ويعقد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع.

وسيحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي سيلقي كلمة عن آخر التطورات في الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد أن الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع ستبحث تطورات الأوضاع في العراق وسيصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن ذلك.

كما سيصدر عن الجلسة عددًا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي.

كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.

وأضاف البيان أنه ستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة يوم الثلاثاء المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية خاصة في وسوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.