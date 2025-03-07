الجزائر تشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة

يترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، الوفد الجزائري المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرّر عقده اليوم الجمعة، بجدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سيخصص هذا الاجتماع لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. والدعوات لتهجيره من أرضه. وكذا مسألة استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الاسلامي.

وسيكون لكاتب الدولة بمناسبة هذه الزيارة لقاء مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمملكة السعودية الشقيقة.