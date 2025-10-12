الجزائر تشارك في اجتماع مجموعة العشرين حول الحد من الكوارث

شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ابتداءً من اليوم، في أشغال اجتماع مجموعة عمل الحد من مخاطر الكوارث التابعة لمجموعة العشرين G20.

وحسب بيان للوزارة، حضر في هذه الفعالية كذلك، سفير الجزائر لدى جنوب إفريقيا، علي عشوي.

وستتواصل فعاليات هذا الاجتماع إلى غاية 13 أكتوبر 2025 بعاصمة جنوب إفريقيا، كيب تاون. موسومة بشعار “المرونة للجميع: تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال التضامن والمساواة والاستدامة”.

وأشار البيان، إلى أن الجزائر تشارك لأول مرة في أشغال هذه المجموعة كمدعو في فعاليات هذه الدورة. حيث سبق أشغال المستوى الوزاري، الاجتماعات التقنية للخبراء التي امتدت من 8 إلى 11 أكتوبر بمشاركة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، حميد عفرة.