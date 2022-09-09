الجزائر تشارك في الإجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الإفريقية بالقاهرة

يشارك رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ابتداء من يوم السبت 10 سبتمبر 2022، وإلى غاية يوم الإثنين 12 سبتمبر، في أشغال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد بالقاهرة تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان للمحكمة الدستورية أنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوع “دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية”.

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الدستورية سيستعرض بالمناسبة التجربة الجزائرية في هذا المجال. وذلك من خلال مداخلة تحت عنوان “الانتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية في الجزائر وأثره على ترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن”.

كما سيتطرق بلحاج الى مختلف المحطات التاريخية للعدالة الدستورية في بلادنا وتأثيرها على ترقية وصون حقوق وحريات المواطن الجزائري. وصولا إلى استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بما لها من صلاحيات واسعة وبما تبذله من خلال اضطلاعها بمهام الرقابة الدستورية من جهد ودور لترقية حقوق الإنسان وحريات المواطن. وهو مايعكس حرص القاضي الأول للبلاد وأسمى السلطات فيها على تعزيز الممارسة الديمقراطية والمضي قدما في التأصيل لدولة الحق والقانون.

وخلص البيان الى أن هذا الاجتماع يشكل سانحة لوفد المحكمة الدستورية من أجل الاحتكاك بالوفود النظيرة من القارة الإفريقية. وكذا تطوير علاقات التعاون والصداقة الرامية إلى تحقيق تبادل رائد للتجارب بين مختلف هيئات العدالة الدستورية بما يخدم القضاء الدستوري ويعزز حماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.