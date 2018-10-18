الجزائر تشارك في الإنتخابات البرلمانية الإفريقية

يشارك وفد برلماني ممثلا عن مجلس الأمة في الدورة الأولى للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي.

والتي انطلقت اليوم بالعاصمة الرواندية “كيغالي” وإلى غاية 2 نوفمبر القادم.حسب بيان من المجلس.

سيكون البرلمان الجزائري ممثلا في هذه الدورة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس، لمين عصماني وأميرة سليم، بصفتهم أعضاء دائمين في البرلمان الإفريقي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد ندوة حول حقوق النساء يومي 31 أكتوبر والفاتح نوفمبر إلى جانب الإجتماعات التنظيمية لهيئات البرلمان الإفريقي وكذا برنامج نشاطاته لسنة 2019.