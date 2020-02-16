الجزائر تشارك في الاجتماع الأول للجنة الوزارية حول ليبيا بألمانيا

شارك وزير الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأحد، في ميونيخ بألمانيا، في الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا.

كتذكير ، قاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوفد الجزائري إلى مؤتمر ليبيا، المنعقد ببرلين الذي انعقد في 19 جانفي 2020.

وخلال اجتماع ميونيخ، رحب العديد من المتحدثين، بمن فيهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، بمبادرة الجزائر، التي نظمت في الجزائر في 31 جانفي 2020، اجتماع حول ليبيا مع الدول المجاورة.

وعلى هامش هذا الاجتماع ومؤتمر ميونيخ الأمني، الذي يشارك فيه، من 14 إلى 16 فيفري، التقى بوقادوم مع العديد من المسؤولين، لا سيما رئيس الدبلوماسية الألمانية، هيكو ماس، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

كما التقى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهابوم غبريسيس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس إدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا.

كما التقى الوزير بوقادوم مع وزير الدولة بوزارة الدفاع الألمانية، توماس سيبرهورن.