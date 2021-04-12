الجزائر تشارك في الاجتماع التاسع للجنة رؤساء الأركان والثامن لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء

انعقد اليوم الاثنين، الاجتماعين، التاسع للجنة رؤساء الأركان والثامن لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء.

وسبق اللقاء اجتماع لخبراء الدول الأعضاء، شارك فيه اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وشارك اللواء، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وتمحور جدول أعماله حول حصيلة نشاطات هذه القدرة ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها.

وهذا لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا.

وتم التأكيد على موقف الجزائر الثابت اتجاه قضية الصحراء الغربية التي لا يمكن حلها الا بالتطبيق الصارم لقرارات الأمم المتحدة ولوائح الإتحاد الإفريقي.