الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة ببرلين

يشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin في الفترة الممتدة من 05 الى 07 مارس2024، بالعاصمة الالمانية برلين.

وأوضح بيان لوزارة السياحة، أن هذه المشاركة تدخل في إطار الترويج للوجهة السياحية الجزائرية. و التعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر .

كما دعت الوزارة الراغبين المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة و أسفار ومتعاملين سياحيين. ارسال طلب المشاركة مرفقة ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض. التي سيتم تقديمها في اطار مشاركتهم قصد دراستها قبل يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 على الساعة الواحدة زوالا (اخر أجل للتسجيل).

وترسل الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]@gmail.com

وأشار ذات المصدر أن عدد المتعاملين المشاركين سيكون محدد بحسب المساحة المخصصة لكل جناح على مستوى كل صالون. والبطاقة التقنية يجب أن تكون مفصلة لانتقاء أحسن العروض التي تتماشى مع طبيعية كل سوق.

ونوهت الوزارة أن أي طلب يصل بعد انقضاء الاجال لا ياخذ بعين الاعتبار، مع ضرورة ايلاء اهمية خاصة في اختيار ممثلين لاعطاء احسن صورة عن بلادنا.

والأولوية ستكون ممنوحة للوكالات المستقبلة للسواح، حسب البيان.

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