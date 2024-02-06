الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة بميلانو

يشارك الديوان الوطني للسياحة، في البورصة الدولية للسياحة بميلانو، بحضور قوي لوكالات السياحة والأسفار، مؤسسة “اونات” وحرفي في الخزف الفني.

وحسب بيان لوزارة السياحة، يشارك الديوان الوطني للسياحة، في البورصة الدولية للسياحة بميلانو. في طبعتها الثالثة والأربعين من 04 إلى 06 فيفري 2024 بفييرا ميلانو سيتي. بحضور قوي لوكالات السياحة والأسفار، مؤسسة “اونات” وحرفي في الخزف الفني. حيث تم الإفتتاح الرسمي للصالون من طرف وزيرة السياحة الإيطالية بحضور الهيئات الديبلوماسية و السلطات المحلية .

وأوضحت الوزارة أن جناح الجزائر عرف زيارة القنصل العام للجزائر بميلانو عادل طالبي وإطارات القنصلية للوقوف على البرامج والعروض المقدمة من طرف المتعاملين السياحيين، وحثهم على التأكيد على السوق الإيطالي الذي يعد سوق تقليدي للجزائر مصدر للسياح لما تكتنزه الجزائر من آثار رومانية كثيرة مشاركة بين البلدين .

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