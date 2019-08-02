الجزائر تشارك في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بسوريا

تشارك الجزائر في ​​الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي، والتي سوف يتم تنظيمها في الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 06 سبتمبر 2019 بدمشق ​بسوريا.

وحسب ما نشرته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، على موقعها، تندرج هذه التظاهرة الاقتصادية في إطار البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المقامة في الخارج لعام 2019.

كما ان هده التظاهرة تمثل فرصة لاستكشاف السوق السورية ومن تم إمكانية تسويق لمنتوج الجزائري بها.

وسيستفيد المشاركون في هذه التظاهرة في إطار صندوق دعم الصادرات (FSPE) من مساعدة تقدر ب، 80% تشمل كل من تكاليف المشاركة والشحن.