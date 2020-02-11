الجزائر تشارك في الدورة الـ13 للجنة الحكومية الدولية لليونيسكو

تشارك الجزائر اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ13 للجنة الحكومية الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية اليونيسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وحسب بيان لكتابة الدولة المكلفة بالإنتاج الثقافي، ستشارك الجزائر لأول مرة منذ سنة 2015، في هذه التظاهرة، المزمع تنظيمها من 11 إلى 14 فيفري الجاري، بمقر اليونيسكو بباريس.

وستكون الجزائر في هذه التظاهرة، ممثلة بوزارة الثقافة.

وستشارك البعثة الجزائرية في دورة اعلامية حول مشروع “إعادة التفكير بالسياسات الثقافية والمنصات الالكترونية”.

وستتمحور أشغال اللجنة على عرض مخطط العمل “2020-2021” الذي يضم متابعة السياسات وتعزيز القدرات والنشاطات لتنفيذ الصندوق الدولي للتنوع الثقافي.

وسيصادق بذات المناسبة على تمويل مشاريع جديدة من طرف هذا الصندوق.

كما سيتم تقييم تأثير البيئة الرقمية على الولوج إلى المضامين الابداعية، ونتائج المشاريع الأولى الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنوع الثقافي.

وسيشارك في هذه الطبعة، 16 بلدا بالإضافة إلى الجزائر، منهم بوركينافاسو واثيوبيا ومالي والبيرو وإندونيسيا.

وسخرت الجزائر كافة الامكانيات لتقديم تقريرها الدوري الرباعي الأول، والذي أعده فريق من الخبراء تحت قيادة سليم دادة، والذي يشغل حاليا منصب كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، قبل نهاية أفريل 2020.