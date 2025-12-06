الجزائر تشارك في الدورة الـ36 للمعرض الدولي لداكار بالسنغال

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمعرض الدولي لداكار، غداً الأحد، وذلك بالقرية الدولية للمعارض (CICES) بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة جزائرية نوعية.

وحسب بيان للوزارة، سيُسجل الجناح الجزائري، حضوراً مميزاً من خلال مشاركة 72 مؤسسة وطنية تمثل قطاعات متنوّعة، تشمل الصناعات الغذائية والزراعية، ومواد وتجهيزات البناء، والطاقات المتجددة، والخدمات والاستشارات.

وأشار البيان، إلى أن المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة الاقتصادية، تشرف عليها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى مرافقة المؤسسات الجزائرية، وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الواعدة.