الجزائر تشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بروسيا

يشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بروسيا في الفترة الممتدة من 16 الى 18 مارس المقبل.

وتأتي هذه المشاركة، بهدف الترويج للوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بمقوماتها وموروثها.

وحسب بيان لذات الوزارة، تندرج هذه المشاركة في اطار “مواصلة تجسيد برنامج عمل القطاع. في شقه المتعلق بترقية وتسويق المقصد السياحي الجزائري على المستوى الدولي من خلال المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة”. بهدف “تعزيز التعاون والشراكة بين المتعاملين الروس ونظرائهم من الجزائر”.

ووتدعو الوزارة المتعاملين من وكالات سياحة والأسفار وأصحاب الفنادق والمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. الى إرسال طلب مرفق ببطاقة تقنية عبر البريد الالكتروني للديوان الوطني للسياحة في أجل أقصاه 22 فيفري.