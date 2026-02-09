الجزائر تشارك في الصالون الدولي للغذاء “Alimentaria 2026” ببرشلونة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الجزائر ستشارك، عبر جناح خاص، في فعاليات الصالون الدولي للغذاء “Alimentaria 2026″، الذي يُعد من أبرز المنصات الدولية في مجال الصناعات الغذائية وفنون الطهي والضيافة.

وسيُقام الصالون بمدينة برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2026. ويشهد مشاركة واسعة لمتعاملين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل المعارف والخبرات وخلق فرص تجارية وشراكات.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/alimentaria-2026