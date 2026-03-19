الجزائر تشارك في الصالون الدولي للمنتجات الصيدلانية بنيجيريا بداية من 14 أفريل المقبل

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات أن الجزائر ستشارك في فعاليات الصالون الدولي المتخصص في المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والعناية الصحية بداية من 14 أفريل المقبل.

ونوّهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال الصناعة الصيدلانية والرعاية الصحية. أن الجزائر ستشارك في فعاليات الصالون الدولي المتخصص في المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والعناية الصحية Pharma West Africa 2026. المقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أفريل 2026 بـلاغوس (نيجيريا).

ويعتبر صالون Pharma West Africa 2026 من أبرز الفعاليات في مجال الصناعة الصيدلانية، حيث يضم أكثر من 250 شركة صيدلانية عارضة من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى أكثر من 4000 متخصص في المجال، ويغطي مختلف مراحل الإنتاج. من المواد الأولية إلى التصنيع والتوزيع، كما يعرض أحدث التقنيات الطبية.

كما يعد منصة مهنية تجمع المصنعين والموزعين، مما يتيح فرصًا هامة للشراكة والاستثمار. داعية الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.mcepe.gov.dz/…/salon-pharmaceutique-nigeria..

div>

