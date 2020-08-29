الجزائر تشارك في الطبعة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

تشارك الجزائر في الطبعة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تقام بالرياض ابتداءً من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل.

تطلق مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، عن طريق منتدى مسك العالمي، النسخة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال قريبا.

المسابقة تبرمج بالتعاون مع مؤسسة القيادة والتعليم العالمية “TGELF” وشبكة ريادة الأعمال العالمية في الجزائر “GEN Algeria”.

وتأتي المسابقة من أجل تعزيز دورها في معاونة الشباب وتقديم الدعم لهم، وتيسير دخولهم إلى عالم الاقتصاد والتجارة بالعالم.

بالإضافة إلى تشجعيهم على البدء في المشاريع التجارية الناجحة.

حيث كشفت شبكة ريادة الأعمال العالمية فرع الجزائر، اليوم السبت في بيان لها، أن آخر موعد لتسجيل الشباب حاملي المشاريع الريادة للمشاركة في المسابقة كان يوم الـ 2 من اوت المنصرم.

مشيرة في السياق ذاته أن الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة ستكون من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل بالرياض.

وأكدت الشركة أنه تقرر اقامة نهائي وطني يوم 24 اوت المنصرم عبر الإنترنت.

وذلك لتحديد افضل شركة ناشئة جزائرية التي ستشارك في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

تستهدف المؤسسة الشهيرة، تحفيز رواد ورائدات الأعمال في المملكة وفي العالم، للبدء في أعمالهم ومشاريهم التجارية الخاصة والمبتكرة.

وتقديم المساعدة لهم عبر منهج علمي متخصص يقيم أعمالهم، بالإضافة إلى العمل على تسريع نمو الشركات الناشئة تصاعديًا، من أجل المنافسة محليًا وعالميًا، وتعزيز الإنتاج المحلي.

من المقرر أن يشارك أكثر من 100.000 ألف مشارك ومشاركة من أكثر من 180 دولة، من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من رواد ورائدات الأعمال، ومن الراغبين في الدخول لعالم الأعمال في المستقبل، أو الذين يرغبون في تنمية أعمالهم لتحقيق نمو أسرع.