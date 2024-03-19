الجزائر تشارك في الطبعة الـ 30 للمعرض الدولي للسياحة بموسكو

تشارك الجزائر ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو، في فعاليات الطبعة الـ 30 للمعرض الدولي للسياحة “Mitt Moscou”، حسب ما أفاد به للديوان الوطني للسياحة.

وأوضح البيان أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية يختتم سلسلة مشاركاته في المواعيد الدولية والمعارض المتخصصة المبرمجة خلال الثلاثي الأول لسنة 2024، بالحضور في فعاليات الطبعة الثلاثين للمعرض الدولي للسياحة “Mitt Moscou” الذي سيقام من 19 إلى 21 مارس 2024 بالعاصمة الروسية موسكو.

وتهدف المشاركة الجزائرية في هذه النسخة من المعرض إلى تأكيد التزام القطاع بتعزيز حضوره في السوق الروسية. التي أصبحت إحدى الأسواق المصدرة للسياح نحو الجزائر، إضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي الجزائري وما يتميز به.

وحسب البيان نفسه، تم حجز فضاء لاحتضان الجناح الجزائري الذي صمم بشكل يجمع بين حداثة وأصالة الجزائر. من حيث الجوانب المعمارية، الثقافية والثراء السياحي الجزائري، حيث جهز بكل الوسائل والدعائم.. التي من شأنها المساهمة في عمليات الترقية والترويج والتسويق في أحسن الظروف.

كما تم تثمين الجناح بمنتوجات صناعة تقليدية سيكون لها دور هام في استقطاب الزوار إلى الجناح الجزائري. وذلك بهدف إضفاء حيوية متواصلة على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة.

وسيتم أيضا عرض وتوزيع مجموعة من الدعائم الترقوية والترويجية باللغة الانجليزية وملف صحفي باللغة الروسية. على زوار جناح الجزائر لتمكينهم من التعرف أكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها الأقاليم السياحية الجزائرية.

للإشارة، فإن معرض موسكو للسياحة والسفر شهد في الطبعة السابقة مشاركة 768 عارضا ممثلين لـ21 دولة أجنبية و57 منطقة روسية، وقرابة 14000 زائر، ولذلك فهو يعد فرصة مثالية للقاء وتبادل الآراء وبحث فرص التعاون بين العاملين في هذا المجال، يضيف البيان.

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