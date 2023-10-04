الجزائر تشارك  في الطبعة الـ 45 للصالون الدولي للسياحة “IFTM Top Resa” بباريس

تشارك الجزائر في الطبعة الخامسة والأربعون (45) للصالون الدولي للسياحة IFTM Top Resa الذي ينظم بالعاصمة الفرنسية باريس. من 03 إلى 05 أكتوبر 2023 تجسيدا لبرنامج عمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المنبثق من إستراتجية تنمية السياحة لآفاق 2030 وفي جانبه المتعلق بترقية المقصد السياحي الجزائري.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن المشاركة في هذا الحدث، تهدف للترويج للوجهة الجزائرية في العاصمة الفرنسية إحدى الأسواق التقليدية.المهمة لبلادنا بالنظر للتنامي المتواصل لتعداد السياح الفرنسيين الذين يختارون بلادنا كوجهة مميزة. كما أن هذه المناسبات تسمح بالاحتكاك المباشر مع جاليتنا المقيمة بهذا البلد لتشجيعها وحثها على اختيار بلدهم الوجهة السياحية

ويعتبر هذا الصالون المنظم منذ 1978 أكبر معرض للسياحة الأسفار بفرنسا، حيث يعرف مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم. حيث استحودت الطبعة السابقة مشاركة: أزيد من 798 عارض من 170 دولة وتوافد قرابة29.475 زائر. كما يعد أيضا، بمثابة نافدة على الأسواق السياحية الأوروبية وفرصة لعقد اللقاءات البينية لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات والتطورات والتحديات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية.

حجز الديوان الوطني للسياحة، في إطار هذا الموعد الدّولي لصناعة السياحة، جناحا يمتد على مساحة 92 متر مربع. قصد الترويج للوجهة الجزائرية وتسليط الضوء على منتجاتها السياحية المتنوعة وابراز طابع الجمال المعماري والثقافي والتراثي الجزائري وتنوعه .

وكما سيؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات وثراء البلد في هذا المجال، من خلال الاعتماد على ديكور وتزيين مميز للجناح. عبر لوحات تعكس الأصالة والحداثة في نفس الوقت وإبراز أهم المعالم السياحية الجزائرية المتمثلة في المعالم. والمناظر الطبيعية والتاريخية لمناطق جنوبنا الكبير التي تنفرد عالميا بهذه المؤهلات.