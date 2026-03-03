الجزائر تشارك في الطبعة الـ60 للبورصة الدولية للسياحة ببرلين

يُشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin 2026، التي تنعقد في دورتها الستين من 03 إلى 05 مارس 2026 بالعاصمة الألمانية برلين، وهذا في إطار تجسيد برنامج عمل الديوان الوطني للسياحة لسنة 2026، وتعزيز الجهود الترويجية على المستوى الدولي.

وتُعد البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin المنصة العالمية الرائدة لصناعة السفر والسياحة. حيث تجمع سنويًا أبرز الفاعلين الدوليين في القطاع ضمن فضاء مهني وتجاري متكامل، كما تشكل منصة أعمال (B2B). لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في صناعة السفر، وتعزيز الشراكات الدولية. ومواكبة مستجدات الأسواق السياحية العالمية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة. أكثر من 100,000 زائر مهني، بمشاركة ما يزيد عن 5,800 عارض يمثلون أكثر من 190 دولة.

وأشار الديوان الوطني للسياحة، أن السائح الألماني يُعرف بشغفه بالسفر واستكشاف الوجهات الجديدة والآمنة. بعيدًا عن المقاصد التقليدية والمكتظة، ما يجعل هذه التظاهرة فرصة استراتيجية لتقديم منتوج سياحي جزائري. متنوع يجمع بين بين الصحراء، الشواطئ، المدن التاريخية، والتراث الثقافي الغني. وهي مقومات تؤهل الجزائر لتكون وجهة مستقبلية واعدة للسائح الألماني الباحث عن التميز والتجارب الأصيلة.

ولهذه الاعتبارات، ستتمحور مشاركة الجزائر في هذه الطبعة حول إبراز المقومات السياحية المتنوعة. التي تزخر بها البلاد، من خلال جناح يُصمَّم برؤية هندسية تعكس الأصالة الثقافية. والتاريخية الجزائرية، مع التركيز على البعد الصحراوي كعنصر جاذب ومميز. وتجهيزه بكافة الوسائل التقنية والاتصالية اللازمة لتنظيم اللقاءات المهنية والأنشطة الترويجية.

كما سيتم عرض مختلف الدعائم الترويجية، على غرار المطويات والكتيبات والأفلام التعريفية. إلى جانب تقديم زيارات افتراضية ثلاثية الأبعاد لأبرز المواقع السياحية الجزائرية. بما يعزز تجربة الزوار ويشوقهم لاكتشاف الوجهة الجزائرية.

ولإضفاء حركية مستمرة على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة. سيتم عرض نماذج من منتجات الصناعة التقليدية، لاسيما الزرابي والمجوهرات التقليدية، بما يُتيح للزوار. الاطلاع على جانب من ثراء التراث الثقافي الجزائري وأصالته.

