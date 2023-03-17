الجزائر تشارك في المؤتمر البرلماني الدولي روسيا-افريقيا

يشارك وفد برلماني عن غرفتي البرلمان، في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا – افريقيا في عالم متعدد الأقطاب”، بروسيا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، ينظم المؤتمر من طرف مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، بالعاصمة موسكو يومي 19 و 20 مارس 2023.

وتنضم أشغال المؤتمر ضمن أربعة موائد مستديرة يناقش المشاركون من خلالها عدة مواضيع من بينها الدعم البرلماني للتعاون في مجال العلوم والتربية.

والإجابة البرلمانية للتحديات الاقتصادية الراهنة، والأمن غير المجزئ فرص ومساهمات البرلمانات. والاستعمار الغربي الجديد.