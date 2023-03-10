الجزائر تشارك في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ناصر بطيش، في أشغال المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يعقد المؤتمر، بالمنامة في البحرين، في الفترة الممتدة من اليوم 11 إلى غاية 15 مارس 2023.

وتضم الشبكة تضم 120 بلدا، وتهدف إلى تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تأسست في مؤتمر باندونغ 1955.

كما تهدف إلى ضمان الدعم البرلماني لتجسيد التزاماتها، من خلال توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة.

ويركز على أولويات العمل بشأن تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الانسان والسلام والامن والتنمية المستدامة.

كما يسعى الموقعون على وثيقة التأسيس إلى توفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة.

وضمان مساهمة البرلمانيين في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدول الأعضاء.

وترقية الاتصالات مع مختلف الهيئات البرلمانية الدولية من اجل توسيع التنسيق البرلماني.

وأشار البيان، إلى أن الوفد يتكون الوفد البرلماني من النواب وأعضاء الشبكة البرلمانية لحركة عدم الإنحياز طرباقو علي، وفيطس بن لكحل وسمية بلقاسم.